Índice de confiança das construtoras cai a 83 em janeiro nos EUA

18/01/2022 | 12:29



O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras, caiu um ponto entre dezembro e janeiro, a 83. O número veio de abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 84.

Os dados de janeiro vêm à medida que as crescentes preocupações com a inflação e as interrupções na cadeia de suprimentos superaram a sólida demanda do consumidor.

"Embora o estoque de casas existentes e a sólida demanda dos compradores estejam apoiando a necessidade de novas construções, a combinação de aumentos contínuos de materiais de construção, escassez de mão de obra qualificada e taxas de hipoteca mais altas apontam para declínios no acesso à habitação em 2022", disse o economista-chefe do NAHB, Robert Dietz.