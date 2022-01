Valor do IPTU de 2022 de SP já está disponível para consulta

18/01/2022 | 12:28



Já estão disponíveis para consulta os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 da capital paulista. Os moradores da cidade podem realizar a busca pela internet e fazer o pagamento à vista, com desconto de 3% no tributo, ou parcelado. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a acesso deve ser feito exclusivamente nos canais oficiais do município (http://www.prefeitura.sp.gov.br/iptu2022/).

Ao entrar no link, basta escolher a opção Consulta da Emissão Geral e 2ª Via do IPTU. Nesta quarta-feira, 19, começam a ser enviadas as notificações do IPTU 2022 pela Secretaria Municipal da Fazenda. Dependendo da data de vencimento, o envio deve ser feito até 11 de fevereiro.

Conforme a Prefeitura, o vencimento da primeira parcela ou cota única de todos os contribuintes com imposto a pagar ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram pelo envio a administradoras, cujo vencimento será em 20 de março. A postagem das notificações aos contribuintes isentos ocorrerá a partir de 12 de fevereiro.

Assim, como nos anos anteriores, em 2022 não haverá o envio mensal de boletos de pagamento do IPTU aos contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista. Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes.

O pagamento pode ser feito pelas agências bancárias, terminais de autoatendimento e internet banking dos bancos conveniados. Nestes canais, basta informar o número de cadastro de imóvel. Outra opção é pagar o tributo em uma lotérica, desde que o munícipe leve o boleto impresso.

O pagamento também pode ser realizado por débito automático - para os contribuintes que fizeram essa opção em anos anteriores, ela continuará valendo para 2022. Quem ainda não optou por esta modalidade deverá realizar o pagamento da 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa opção até a data de vencimento dessa parcela, sendo que a opção pelo débito automático passará a valer já a partir da 2ª parcela.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode acessar o tutorial, Oferecido pela Prefeitura. Pode ainda conferir as perguntas mais frequentes no hotsite IPTU 2022, assim como entrar em contato pelo Portal SP156. Se preferir obter informações presencialmente, pode comparecer na unidade do Descomplica mais próxima de sua residência.

Reajuste

Em novembro do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou a nova base de valores para a cobrança do IPTU na cidade de São Paulo. O reajuste de 2022, 2023 e 2024 será limitado à inflação, em até 10%. Se o aumento de preços for maior, portanto, será respeitado esse teto - nos últimos doze meses foi de 10,67%. Nos anos seguintes, porém, a lei prevê atualizações com diferentes proporções a depender das características do espaço.