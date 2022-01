Caminhão capota em Santo André e danifica casas e carros; Veja vídeo

Da Redação



18/01/2022 | 12:09



Na noite da última segunda-feira, 17, um caminhão betoneira capotou na Rua Laplace, em Santo André. O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veiculo enquanto descia a via.

Após capotar, o veículo chegou a colidir com um carro, amassar o portão de uma residencia e destruir outra, o caminhão só parou ao ir de encontro com um poste e um muro.

O motorista ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital da cidade, nenhum dos moradores ficou ferido.

A Defesa Civil de Santo André foi acionada e após interditar o local está aguardando a retirada do veículo para que as equipes de engenharia possam avaliar os possíveis riscos em outras residências

O Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) esclarece que a via tem sinalização de proibição de circulação de veículos pesados. O caminhão foi autuado por conta disso. Na ocasião do acidente, as equipes do DET prestaram apoio para o desbloqueio da via.