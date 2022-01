Irmã de Britney Spears relembra término da cantora com Justin Timberlake: - Todo mundo pensou que era para sempre

18/01/2022 | 12:10



Mais detalhes da vida de Britney Spears novamente vieram à tona! Em entrevista para a revista People, Jamie Lynn, irmã da princesinha do Pop, revelou como a estrela se sentiu após o fim do relacionamento com o cantor Justin Timberlake. Vale pontuar que na época o casal era a sensação do público.

- Acho que todo mundo pensou que era para sempre. Fiquei tão triste, primeiro porque minha irmã estava tão triste, mas também foi a primeira vez que vi que talvez eu não soubesse tudo sobre relacionamento. Talvez eles estivessem me protegendo e, obviamente, por que eles falariam comigo sobre qualquer coisa.

Jamie também falou sobre a música que o artista lançou na época do término, sugerindo que Britney tivesse traído ele:

- Pensei em como deve ter sido doloroso para minha irmã quando a música saiu. Não me entenda mal, tipo, essa é uma maneira de lançar sua carreira solo, certo? Essa é uma maneira de fazer isso, mas eu me senti muito triste.

Além da canção de Timberlake, a atriz também citou a música gravada pela irmã, feita em tom de desabafo:

- E minha irmã, ela escreveu essa música Everytime. Ela é além de brilhante com qualquer coisa criativa, fez essa música no piano e a escreveu, e ainda me faz chorar porque eu penso em como ela estava com o coração partido, porque era a música dela e era a música dele.

Nos últimos dias, Britney se irritou com as falas de sua irmã durante uma entrevista ao Good Morning America.