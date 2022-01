Pedro Scooby revela que contou que iria entrar no BBB 22 para Luana Piovani, entenda!

18/01/2022 | 12:10



Se você está acompanhando o Big Brother Brasil 22 já deve ter visto que Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, está entre os confinados e estava rolando uma verdadeira polêmica sobre ele ter contado para a mãe de seus filhos que iria para o confinamento.

E na noite da última segunda-feira, dia 17, o surfista comentou que tinha combinado com Piovani que ficaria pelo menos um mês seguido com os filhos, mas que o contrato com o BBB ainda estava em aberto e quem assumiu a responsabilidade de ficar com as crianças foi a sua atual, Cíntia Dicker.

- Ela foi mó resenha comigo. Falou: Vai lá, boa sorte. Eu tive que falar para ela. Ela é a mãe dos meus três filhos.

Lembrando que durante o último domingo, dia 16, Cíntia foi até as redes sociais e revelou que Pedro e Luana conversaram sobre o assunto e teriam se resolvido. Que bom que eles se resolveram e as crianças estão passeando.

Além disso, Dicker mostrou o recado que Scooby deixou antes de entrar no confinamento e nos Stories ela mostrou que o surfista comprou rosas vermelhas e o recadinho dizia:

Meu amor, são oito dias de muitas saudades, mas feliz de enfrentar mais um desafio da vida com você ao meu lado. Você vai estar aqui dentro comigo o tempo todo, meu fechamento! Te amo, te vejo em 95 dias.

Que fofo!