Estreia de Faustão na Band tem Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge

18/01/2022 | 10:15



Fausto Silva, enfim, estreou na Band. Veterano dos domingos, o apresentador vai ao ar diariamente pela emissora paulistana com formato diferente e musical (ele exaltou a "maior" orquestra do Brasil e também a maior plateia). Faustão recebeu Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge na Pizzaria do Faustão, sob as mãos de Pedro Almeida, que trabalha com o apresentador há 26 anos.

A volta de Faustão ao canal que o projetou como um dos maiores comunicadores do Brasil mobilizou a Internet. "Minhas expectativas estão a mil. Chegou a hora! Estamos nos preparando desde junho. São sete meses vivendo intensamente a empresa. Hoje, temos um programa muito bem estruturado, desde o departamento de jornalismo, de artes, cenografia, efeitos especiais e computação gráfica. Contamos com um universo de profissionais de televisão da melhor qualidade", disse Cris Gomes, diretor geral da atração da emissora.

O estúdio auditório João Jorge Saad, em homenagem ao fundador do Grupo Bandeirantes, tem capacidade para receber 400 pessoas e é um dos mais modernos da América Latina. Além de 30 bailarinas, Anne Lottermann e João Guilherme Silva estreiam como coapresentadores do programa. Daiane de Paula e Carol Amaral ocupam o posto de repórteres da galera, responsáveis por dar voz ao público e mostrar os bastidores, enquanto Jaqueline Ciocci irá a campo em busca de novos personagens e histórias de superação.