Pete Davidson, novo namorado de Kim Kardashian, contrata segurança após ameaça de Kanye West em música

18/01/2022 | 10:10



Eita! Segundo informações do site Radar Online, Pete Davidson, o novo namorado de Kim Kardashian contratou seguranças após ameaça em nova música de Kanye West, ex-marido da socialite.

E, ainda segundo o portal, o artista não quer correr riscos depois do lançamento da música My Life Was Never Eazy, uma colaboração do rapper com The Gamer - em um dos versos, ele relembra o acidente quase fatal que passou em 2002 e disse:

Deus me salvou daquela batida. Apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson.

A fonte do Radar Online explicou que o humorista está preocupado com os fãs de Ye:

Pete não está preocupado com Kanye, mas sim com a enorme base de fãs que Kanye tem. Os seguidores dedicados dele ouvem suas canções e agem de acordo com elas. É por isso que Pete está usando seguranças agora.

Até recentemente, Pete nunca tinha segurança com ele quando estava fora de casa, mesmo quando estava noivo de Ariana Grande. Mas namorar Kim é um nível de fama totalmente diferente. Pete agora é um superastro, o que vem com um preço. Por mais que ele ainda queira ser discreto e sair com seus amigos, a realidade de sua situação mudou, explicou.