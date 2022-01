Após 33 anos, Faustão estreia na Band e garante segundo lugar na audiência

18/01/2022 | 10:10



Fausto Silva finalmente retornou à telinha da televisão brasileira e fez o maior sucesso! Na noite da última segunda-feira, dia 17, o apresentador estreou o seu programa na Band e, ao lado do filho João Guilherme, e da jornalista Anne Lottermann, parecia que jamais havia deixado a emissora, mesmo após 33 anos.

- 33 anos depois estou de volta à casa do meu coração, disse ele, aplaudido de pé pela plateia, que contou com 500 pessoas.

Na companhia das bailarinas, com convidados especiais e também com as famosas e agora repaginadas Cassetadas do Faustão, a estreia não deixou a desejar e foi bem melhor que a expectativa. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a audiência conquistou o segundo lugar na cidade de São Paulo, atingindo 9,5 pontos e ficando apenas atrás da Rede Globo. Vale pontuar que cada ponto equivale a cerca de 75 mil domicílios.