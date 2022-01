Na estreia de Faustão na Band, filho do apresentador começa com bigode e surge sem durante atração

18/01/2022 | 10:10



Na noite da última segunda-feira, dia 17, foi ao ar o primeiro programa do Faustão na telinha da Band! Ao lado do filho, João Guilherme, e da jornalista Anne Lottermann, o apresentador conquistou uma audiência bastante expressiva, ficando atrás apenas da Rede Globo, sua antiga emissora. Em sua estreia, Fausto Silva recebeu grandes nomes da música, como Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge.

Entre muita música e conversa, um detalhe que chamou atenção e viralizou na web foi uma falha de edição. No começo do programa, o coapresentador e filho do grande comunicador apareceu com bigode, mas durante a atração, para surpresa de todos, ele surgiu o rosto totalmente depilado. O que será que rolou?

É claro que a falha deu o que falar entre os internautas:

Faustão pediu para o filho raspar o bigode durante o intervalo que tava feio, comentou uma internauta.

O incrível caso do filho do Faustão que começou o programa sem bigode, surgiu com bigode durante a apresentação de Zeca Pagodinho e depois surgiu novamente sem bigode, escreveu uma telespectadora.

Após falha de edição, João Guilherme é comparado com famosos

E se você, leitor, pensa que o filho de Faustão só rendeu isso de assunto, se enganou!

O estilo do jovem de 17 anos de idade também foi alvo de comentários dos internautas. Após se apresentar na atração, ele rapidamente foi comparado com o personagem Beiçola, da série A Grande Família, Alberto Roberto, de Chico Anysio, e até como a cantora Manu Gavassi.