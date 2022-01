5 praias brasileiras incríveis para curtir em 2022

Redação

Do Rota de Férias



18/01/2022 | 09:55



Conhecidas por suas águas quentes e paisagens belíssimas, as praias brasileiras atraem turistas do mundo inteiro. Confira cinco ótimas opções para quem quer curtir as férias de 2022 com o pé na areia.

5 praias brasileiras para conhecer em 2022

1. Comandatuba, Una – BA

Divulgação

Nesta simpática e aconchegante ilha no sul da Bahia, no município de Una, que também é a casa de um dos mais tradicionais e exclusivos resorts do Brasil, o Transamerica Resort Comandatuba, é possível encontrar mais de quatro quilômetros de praias privativas e 25 mil pés de coqueiros. Quem optar pelo destino conta com mais de 80 atividades de lazer, uma grande variedade de esportes náuticos (como boia cross e stand-up paddle) e toda a comodidade do all inclusive premium servido na ilha.

2. Praia da Pipa – RN

Divugação

Pertinho de Natal, a estonteante Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, se destaca por oferecer tranquilidade e badalação na mesma proporção, agradando assim os mais variados perfis de viajantes. O local dispõe de diversas opções de atividades, que vão desde passeios de barco e buggy, a mergulho com golfinhos. A Baía dos Golfinhos, aliás, é um ótimo ponto de observação da espécie.

3. Porto de Galinhas – PE

Divulgação

Famosa pela diversidade de belezas naturais, esta praia pernambucana, localizada a apenas 50 quilômetros de Recife, no município de Ipojuca, encanta tanto pela tonalidade da água, quanto pelo rico ecossistema marinho, onde a fauna e flora exibem-se em meio aos paradisíacos recifes de corais.

4. Praia do Cachadaço, Trindade – RJ

Divulgação

No Eixo Rio-SP, a Praia do Cachadaço, na bela Trindade, no Rio de Janeiro, é uma excelente opção para quem precisa recarregar as energias. Além de uma ampla e espetacular praia, o local abriga a convidativa Piscina Natural do Cachadaço, onde é possível repousar nas imensas rochas adjacentes após um refrescante mergulho. A tonalidade da água é quase cristalina e, com sorte, é possível vislumbrar alguns peixinhos nadando por ali. Para chegar até a atração, no entanto, é necessário percorrer uma trilha de aproximadamente 30 minutos ou fretar um barquinho.

5. Ilha do Amor, Alter do Chão – PA

Divulgação

A pequena Ilha do Amor, em Alter do Chão, no Pará, abriga uma das mais belas e gostosas praias de rio do Brasil. Banhada pelo Rio Tapajós, a atração ganha corpo entre agosto e dezembro, época de seca na região, ao exibir um convidativo banco de areia para turista nenhum botar defeito. A tonalidade azul da água impressiona. Por isso, o apelido de “caribe amazônico” não é nenhum exagero.

