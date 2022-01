Bia Haddad vira contra americana e desafia Halep na Austrália; Monteiro perde

18/01/2022 | 09:30



De volta a uma chave principal de Grand Slam pela primeira vez desde 2019, quando caiu nas ??? em Wimbledon, Beatriz Haddad Maia buscou nesta terça-feira uma vitória de virada em sua partida de estreia no Aberto da Austrália, em Mlebourne. A número 1 do Brasil e 83.ª do mundo superou a americana vinda do qualifying Katie Volynets, de apenas 20 anos e 176.ª do ranking da ATP, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, após 2 horas e 10 minutos.

Bia Haddad venceu um jogo em chave principal de Grand Slam pela quinta vez na carreira. Na Austrália, ela tem três participações e sempre passou da primeira rodada. A vitória na estreia em Melbourne também rende importantes 70 pontos no ranking da WTA. Neste início de temporada, ela disputou dois torneios preparatórios e conquistou no último sábado o título de duplas no WTA 500 de Sydney.

Com o resultado, a brasileira de 25 anos devolve a derrota sofrida para Volynets no qualifying de Wimbledon do ano passado e se prepara para enfrentar uma adversária muito mais forte e experiente. Ela desafiará agora a romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo e atual 15.ª colocada, que estreou vencendo a polonesa Magdalena Frech por 6/4 e 6/3 e vem de um título no WTA 250 de Melbourne 1, há pouco mais de uma semana. O único duelo anterior entre elas foi disputado na grama, em 2017, com vitória da tenista da Romênia em sets diretos.

Em quadra, Bia Haddad liderou a contagem de winners por 36 a 21 e cometeu 50 erros não-forçados contra 40 de Volynets. Mas depois de ter cometido 19 erros no primeiro set e 18 no segundo, errou apenas 13 bolas no terceiro, contra 21 da rival. A brasileira conseguiu sete quebras em nove chances criadas, enquanto que a americana teve 14 break-points e só quebrou cinco vezes. Bia fez o único ace da partida e cada tenista cometeu três duplas faltas.

MASCULINO - Entre os homens, não deu para o brasileiro Thiago Monteiro, que caiu logo em sua estreia. O algoz foi o francês Benoit Paire, que teve muito trabalho para derrotar o número 1 do Brasil e ?? Do mundo, precisando batalhar por 3 horas e 38 minutos para triunfar em apertados cinco sets - com parciais de 6/4, 3/6, 7/5, 2/6 e 7/5.

O próximo adversário no caminho de Paire será o búlgaro Grigor Dimitrov, que teve um pouco menos de dificuldade, mas ainda assim cedeu um set na estreia, batendo o quali checo Jiri Lehecka com parciais de 6/4, 4/6, 6/3 e 7/5.

Apesar dos 30 aces anotados, Paire terminou a partida com 13 duplas faltas, enquanto que Monteiro teve 13 aces e só três duplas faltas. Nas bolas vencedoras, novamente larga vantagem do francês, que somou 62 contra 30. O troco veio nos erros não forçados, com o brasileiro cometendo 23 a menos (49 a 72).

O tenista brasileiro avaliou a sua participação na gira australiana deste início de temporada como positiva. Ele vinha de dois torneios seguidos em Adelaide, chegado às oitavas de final no primeiro e às quartas no segundo, e segue motivado para melhorar seus resultados em Grand Slam.

Monteiro ainda segue em Melbourne no aguardo por uma vaga na chave de duplas. Ele precisa de duas desistências para entrar na competição ao lado do alemão Daniel Altmaier. Caso contrário, deve retornar ao Brasil nesta sexta-feira e começar a preparação para a gira de torneios no saibro na América do Sul, incluindo o Rio Open, em fevereiro.