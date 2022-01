Luana Piovani reage após beijo de Tadeu Schmidt na estreia do BBB22

18/01/2022 | 09:11



Luana Piovani não foi confinada no BBB22, mas segue sendo um dos nomes mais falados do momento, sobre isso não há dúvidas!

Na noite da última segunda-feira, dia 17, finalmente o público começou a acompanhar a casa mais vigiada do Brasil. Logo no começo da atração foi transmitido o famoso quadro O Brasil Tá Vendo, e em determinado momento foi exibido um vídeo da atriz dizendo que Scooby, seu ex-marido, contaria se tivesse sido selecionado para o reality global. Na sequência, apareceu o vídeo de apresentação do surfista.

Algum tempo depois, outro vídeo da Luana Piovani foi transmitido, em que ela fala que não irá comentar o BBB22. Após a transmissão, Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality, mandou um recado à atriz:

- Um beijo para você, Luana. Que eu sei que você está vendo. Ou não. Agora eu nem sei mais ... Alguém aqui conhece a Luana? Fala que eu mandei um beijo para ela.

Após o recado repercutir, Luana usou os Stories do seu Instagram para retribuir o recado do apresentador:

- Eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram porque eu estava dormindo, mas eu recebi. E eu estou boba que eles falaram de mim lá no programa. Ae, Tadeu recebi o beijo. Que gentil! E eu estou aqui devolvendo ele para você.