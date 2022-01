Moradores sofrem com falta de energia no Jardim Borda do Campo, em S.Bernardo

Heitor Agricio

18/01/2022



Moradores do Jardim Borda do Campo, em São Bernardo, enfrentam problemas de fornecimento e instabilidade na rede elétrica. Por conta das chuvas, dos ventos e da forte presença arbórea ao redor da fiação, o serviço prestado pela Enel é interrompido de forma constante, de acordo com relatos enviados ao Diário.

Marcelo Augusto de Macedo, 44 anos, é morador do bairro desde 2012 e conta que os problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica não são novidade para a vizinhança. “Todo ano nessa época a gente tem problema com energia. Alguns vizinhos já até compraram geradores para suas casas não ficarem reféns desta situação”, comentou. “Dessa vez parece que está até pior, até em dias de Sol a gente tá sofrendo com a falta de luz, ontem (domingo) não caiu uma gota de água e mesmo assim ficamos sem luz do fim da tarde até o começo da madrugada”, reclama o morador.

O projetista comenta que está trabalhando em home office e toda essa instabilidade acaba gerando muitos transtornos. “Hoje (ontem) acabou novamente a luz, eu não consigo nem trabalhar desse jeito”, lamenta. “Por conta das interrupções frequentes na energia elétrica estão surgindo diversos problemas, como a perda de alimentos na geladeira e a falta de água por não termos energia na bomba do poço”, acrescentou o projetista.

Marcelo comenta também que tentou buscar solução com a Enel e com o município, mas ambas se evadem. “A Enel fala que é zona de preservação ambiental e só pode realizar ações com a Prefeitura. Já a Prefeitura fala que precisa da Enel no local para desligar a fiação e então realizarem o serviço de poda de árvore, mas nenhuma das duas se propõe a resolver o problema”, finaliza.

Por meio de nota, a Enel disse que “enviará uma equipe para inspecionar a rede elétrica do bairro amanhã (hoje). Após a inspeção, a distribuidora dará continuidade nas análises”.

Já a Prefeitura garantiu que irá fazer visita ao local junto com técnicos da concessionária. “As podas de árvores em fiação elétrica são sempre realizadas de forma conjunta com a Enel. Com relação ao Jardim Borda do Campo, equipes da Prefeitura já acionaram a concessionária para realização de ação conjunta o mais breve possível. As equipes do Departamento de Parques e Jardins realizam diariamente o trabalho de poda de árvores, com o objetivo de evitar quedas e problemas com fiação elétrica. Em virtude das fortes chuvas, este serviço tem sido intensificado desde o fim do ano passado”, informou o Paço são-bernardense.