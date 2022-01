Alta de casos de Covid faz Senac suspender atividades presenciais até 7 de fevereiro

Anderson Fattori



18/01/2022 | 08:38



O crescente número de infectados pela Covid reacende o alerta sobre as aulas presenciais nas redes pública e privada em todos os níveis. Ontem, o Senac São Paulo, que tem unidades em Santo André e São Bernardo, suspendeu até o dia 7 de fevereiro as atividades presenciais. De acordo com comunicado da instituição, a medida é preventiva.

“Atento ao recente aumento de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais no País, o Senac São Paulo decidiu suspender temporariamente as aulas e demais atendimentos presenciais em todas as unidades e campi no Estado a partir desta segunda-feira (ontem), até o próximo 7 de fevereiro como medida preventiva. O Senac preza pela total segurança e bem-estar de seus estudantes, funcionários e comunidade escolar. Sendo assim, em relação aos cronogramas dos cursos oferecidos, informa que os mesmos serão cumpridos de forma remota até a data prevista de retorno e ressalta que as turmas não serão impactadas”, disse a instituição sem elencar quantos casos foram identificados entre estudantes ou trabalhadores.

Universidades como a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a UFABC (Universidade Federal do ABC) e o Grupo Metodista, por enquanto, mantiveram o início das atividades presenciais para o dia 14 de fevereiro. “No momento, a previsão é a de que o retorno seja presencial. De qualquer forma, a universidade segue acompanhando o cenário da pandemia e das decisões das autoridades e informará os estudantes caso alguma alteração nesse planejamento se faça necessária”, informou a USCS.

Na UFABC, que tem campi em Santo André e São Bernardo, o retorno será gradual e dividido por fases. De acordo com a instituição, na primeira fase serão retomadas aulas presenciais de disciplinas práticas, com o restante acontecendo de modo remoto. “Para acessar os campi da UFABC, todos os alunos e professores precisam preencher um formulário com dados de identificação, assim como, indicar, por meio de autodeclaração, a situação vacinal individual (se completa, incompleta ou não vacinada). Essas informações devem ser fornecidas uma vez por quadrimestre, ou quando for necessário atualizar algum dado. Na fase 1 do plano de retomada, só poderão frequentar os campi da universidade as pessoas que declararem estar com a situação vacinal completa. Casos omissos, de pessoas não vacinadas em decorrência de questões médicas – com atestado comprobatório –, são analisados individualmente”.

No ensino básico – da educação infantil ao ensino médio – as prefeituras do Grande ABC mantiveram na semana passada, em reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a programação de retorno das aulas na rede pública para o dia 9 de fevereiro. Os colégios particulares também estão autorizados a receber os alunos presencialmente.