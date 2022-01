Prefeitos discutem ações para controle da pandemia

Anderson Fattori



18/01/2022 | 08:26



Prefeitos e representantes das sete cidades da região vão se reunir virtualmente hoje, às 10h, em assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para discutir ações conjuntas para controle da pandemia da Covid e também dos casos de síndrome gripal. Entre as principais pautas estão o aumento súbito de casos confirmados de coronavírus, a ocupação dos leitos nos centros médicos público e privado, além da campanha de vacinação infantil contra a Covid.

As assembleias no Consórcio aconteciam uma vez por mês, mas os prefeitos acordaram no último encontro, dia 11, a realização de uma reunião por semana para avaliar de forma mais eficaz os indicadores da pandemia.

O Diário mostrou domingo que a média móvel semanal de casos de Covid no Grande ABC disparou desde o início do ano. De acordo com levantamento do instituto de pesquisa ABC Dados, que usa informações dos boletins enviados pelas prefeituras, na sexta-feira as sete cidades, juntas, registraram média móvel de 928 casos de coronavírus em sete dias. No último dia de 2021, o indicador apontava 121, o que significa alta de 667%. O número de mortes, no entanto, tem se mantido estável, oscilando entre um e dois na média móvel de sete dias.

Ontem, de acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), as cidades do Grande ABC registraram 558 pessoas internadas com Covid, marca que não era alcançada desde 17 de agosto de 2021, quando 567 pessoas estavam acamadas em razão do coronavírus na região. A ocupação dos leitos públicos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ontem era de 48% e os de enfermaria é de 55,2%