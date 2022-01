Digitalização e eficiência

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de São Caetano vai lançar neste ano aplicativo digital que pretende melhorar o processo de aquisição do uniforme dos alunos da rede municipal. Trata-se de evolução do programa de auxílio desenvolvido em 2017, tornando-o, além de mais prático, mais seguro. A novidade também deve estimular o setor de confecções, não só municipal, mas o de todo Grande ABC, já que podem se cadastrar como fornecedoras empresas instaladas nas demais cidades da região, desde que as peças obedeçam ao padrão determinado pela Secretaria de Educação são-caetanense.



José Auricchio Júnior (PSDB), prefeito de São Caetano, estima que o aplicativo esteja disponível para ser baixado em uma semana. É nele que o governo passará a creditar o valor que antes era depositado em conta bancária do pai ou responsável. Pelo novo sistema, a administração terá segurança de que o dinheiro, R$ 250 para cada aluno, será utilizado apenas na finalidade original.



Outro objetivo alcançado pelo sistema é fomentar os negócios das malharias da região. Vinte e dois mil alunos que estudam na rede municipal de São Caetano representam o nada desprezível potencial de vendas de R$ 5,5 milhões. As leis de oferta e procura se encarregarão de incentivar a disputa entre os fornecedores e a garantir preços menores aos consumidores. A concorrência garante que o bolo seja distribuído em parcelas maiores, fazendo girar a roda da economia, afetada em tempos de pandemia.



Por todas as razões expostas, é bem-vinda a iniciativa de São Caetano para viabilizar a entrega de uniformes escolares aos alunos da rede pública – quem não possuir celular receberá cartão com as mesmas funções. Com o uso da tecnologia, e ao mesmo tempo em que fomenta o segmento de malharia, o governo de Auricchio consegue atender aos princípios da moralidade, da eficiência, da economicidade e da agilidade. Que a boa ideia prolifere e se expanda a outros setores. Há um universo de possibilidades a ser explorado em uma sociedade cada vez mais digitalizada.