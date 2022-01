Contradições energéticas

Do Diário do Grande ABC



A produção acumulada de eletricidade dos aquecedores solares de água instalados no Brasil é de 13,5 gw, o que equivale à quase totalidade da de Itaipu, de 14 gw. O montante é exatamente igual ao deficit em relação ao que foi programado para o aumento da geração no País nos últimos dez anos, apontado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Apesar da obviedade dos números, essa companhia ligada ao governo federal não reconhece oficialmente e desconsidera em seus planos anuais tecnologia nacional capaz de contribuir para evitar apagões, equilibrar a demanda e ajudar pessoas físicas e jurídicas a reduzirem o valor da conta de luz.



É fundamental a incorporação dos aquecedores solares de água no planejamento da matriz energética nacional, sua ampliação e diversificação. A medida torna-se ainda mais premente a partir da crise hídrica desencadeada em 2021, risco de interrupções no fornecimento e majoração expressiva das tarifas, fator que pressiona índices inflacionários e aumenta o custeio das empresas e despesas das famílias. Assim, parece bastante contraditório o fato de a EPE apontar que, na última década, o País não atingiu os valores planejados e, ao mesmo tempo, ignorar tecnologia cuja disseminação contribuiria para as necessárias soluções.



Temos solução brasileira e sustentável para enfrentar a crise energética e até mesmo equipar casas dos programas governamentais de habitação. Aquecedores solares de água são cerca de quatro vezes mais eficientes do que painéis fotovoltaicos e atendem a aplicações residenciais de baixa até alta renda, comerciais, industriais e serviços. Trata-se da alternativa mais eficaz para redução expressiva do consumo nos chuveiros elétricos, que sobrecarregam muito o sistema no horário de ponta (entre 17h e 21h), representando mais de 7% de toda eletricidade gasta no País e cerca de 37% da residencial, segundo dados do Balanço Energético Nacional da EPE (2021) e Pesquisa de Posse de Hábitos de Uso e Consumo (Eletrobrás, 2019).



Estamos falando de tecnologia totalmente nacional, presente há mais de 40 anos, que gera empregos apenas no País, utiliza somente matérias-primas brasileiras e tem certificação do Inmetro, com base em normas internacionais. Ou seja, produtos de alta qualidade e eficiência. A energia solar térmica é solução barata para o aquecimento de água, sustentável e eficiente. Também reduz a emissão de gases de efeito estufa. Seu sistema não é ligado à rede elétrica. Sua fonte de eletricidade é exclusivamente o Sol. Assim, possibilita expressiva redução de custo nas contas de luz e do consumo nacional. Portanto, é solução que não pode continuar sendo ignorada pelo governo e autoridades do setor energético!



Oscar de Mattos é presidente da Abrasol (Associação Brasileira de Energia Solar Térmica).



Enel São Paulo

Quando a Enel São Paulo irá sair do status ‘pandemia’? Tenho casas de aluguel e desde o início desta pandemia não consigo transferir a conta de energia a novo inquilino. É feito o contrato, o inquilino vai até a Enel fazer a transferência e nada acontece. Dia 16, ao ir em uma dessas casas e ver a conta de luz jogada no chão, tive a curiosidade de olhar. Para meu espanto a conta ainda está no nome de inquilino que saiu do imóvel há muito tempo e com valor de mais de R$ 2.000 em atraso. Pelo que vejo a Enel não está cortando a energia de quem não paga. A pergunta que fica é: quem vai se responsabilizar por futuro processo desse inquilino que não mora no meu imóvel? Deixando claro: não vou me indispor com inquilinos que não pagam energia e água, a responsabilidade disso é de quem presta o serviço!

Ailton Lima

São Bernardo



Absurdo

Solicito a permissão de expor a minha indignação junto a esta coluna, no que se refere ao senhor João Doria: Em primeiro lugar, informo que minha mulher é funcionária pública estadual e, além de ser pessimamente remunerada, teve todos os seus direitos retirados pelo excelentíssimo governador. Ela e todos da mesma classe. Em segundo, sou proprietário de automóvel Gol, 2004, e não me conformo com o absurdo que foi a elevação exagerada e desnecessária do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), para este ano. O que alega? Qual o fundamento? Ainda não se tocou que vivemos grave crise econômica e atitude impensada dessas prejudica ainda mais os cidadãos? Agora, aumenta os impostos, os pedágios, o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis, mas não aumenta os salários dos trabalhadores? É desolador. Nós, detentores de veículos e servidores públicos, também somos eleitores e no dia 2 de outubro lembraremos dessas atitudes desumanas e imprudentes quando o senhor vir à mídia pedir o nosso apoio. Vai esperando.

Gilvan Primon Gonsalves

Santo André



Anular contrato

Discordo totalmente do pensamento dos 15 vereadores de Mauá que assinaram documento endereçado ao presidente da casa pedindo a anulação do contrato que prevê contratação de empresa especializada para proceder a digitalização de toda documentação do Legislativo mauaense. Embora a princípio o valor de R$ 4 milhões, do contrato, possa parecer elevado, é preciso pensar no valor histórico que tem toda essa documentação e sua digitalização irá preservá-la por décadas. São estranhas as justificativas dos signatários, alegando que esse dinheiro poderia ser utilizado em medidas de auxílio aos moradores que foram vítimas das fortes chuvas. Quem assinou o documento talvez desconheça de que a Câmara é o Poder Legislativo independente. Anualmente o prefeito, ao elaborar o orçamento, já destina determinada importância para o orçamento da casa. Aviso aos 15 vereadores que assinaram o documento: cuidar das famílias vítimas das fortes chuvas é obrigação do Executivo e não do Legislativo. Que se digitalize os documentos previsto nesse contrato e que se preserve a memória de Mauá.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



O preço

A herança maldita patrocinada pelas gestões de Lula, Dilma e agora de Jair Bolsonaro tem seu preço amargo e de difícil solução para o desenvolvimento econômico e social do nosso País. E como exemplo deste tenebroso quadro, a Consultoria PwC, em sua pesquisa anual com dirigentes de empresas globais, para nossa tristeza, indica que o Brasil caiu para décima posição na preferência dos investimentos. E piorou com Bolsonaro, já que, insensato e incendiário, afronta as nossas instituições, gera crise política e desrespeita descaradamente a ciência nesta pandemia.

Paulo Panosian

São Carlos (SP)