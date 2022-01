Presidente do México diz que se recuperou da covid-19

17/01/2022 | 18:35



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que se recuperou da covid-19, após ter dito na semana passada que havia pegado o vírus pela segunda vez em menos de um ano. Ele apareceu novamente sem máscara para sua habitual entrevista coletiva da qual havia se ausentado por uma semana, após ter tido o diagnóstico positivo.

López Obrador admitiu que os casos continuam a aumentar no país, mas não as hospitalizações e as mortes, por causa da vacinação.

Além disso, notou que a variante Ômicron tende a causar quadros menos graves, em geral.

*Com informações da Associated Press