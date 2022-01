Carol Prado é alfinetada no Encontro com Fátima Bernardes; entenda!

17/01/2022 | 17:10



Sabemos que o Big Brother Brasil divide opiniões e até podem até causar brigas feias na internet - e, dessa vez, a polêmica envolveu Juliette, Carol Prado e os cactos, fãs da vencedora do BBB21.

Em março de 2021, dias antes de a paraibana ser anunciada como a ganhadora da vigésima primeira edição do reality, Carol tweetou:

Desejo pra Juliette um futuro de harmonização facial, preenchimento labial, lipo lad, sorteio de iPhone no Instagram e publicidade de cinta modeladora. E, para os seus fãs, a sina de acompanhar tudo isso nos três meses em que ela permanecerá em evidência.

Por sorte, a praga da jornalista não pegou e Juliette continua muito relevante. Mas, o karma chega para todos! E nesta segunda-feira, dia 17, a influencer estava participando do Encontro com Fátima Bernardes que está sendo apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Durante a programação, Carol fez uma pequena aparição para apresentar as notícias do G1 em 1 Minuto e Manoel aproveitou para alfinetá-la:

- Nós estamos com a diva da televisão aqui também, a Juliette tá com a gente. Batendo um papo e dando muita risada. Ela é gente fina pessoalmente.

A jornalista não alimentou a provocação e aproveitou para elogiar a vencedora do Big Brother Brasil 21:

- Eu sei, ela é demais.

Apesar do elogio, os cactos não deixaram barato e tornaram o nome da apresentadora o mais comentado do Twitter. Por conta disso, após apresentar seu programa, a jornalista foi até a rede do passarinho para esclarecer tudo.

Os cactos não gostam de mim, mas só eu elogiei a Juliette ao vivo. Hoje começa um novo BBB e nossa rixa ficou lá na edição de 2021. A Ju é demais mesmo.