Obituário - 18 de janeiro de 2022

Eduardo Antonio Di Rissio Barbosa

(Santos, SP, 19-1-1940 – São Bernardo, 15-1-2022)

O desembargador aposentado Eduardo Antonio Di Rissio Barbosa veio para a Comarca de São Bernardo e adotou a cidade como sua. Morava ao lado da Igreja Matriz, que frequentava assiduamente.

Dr. Eduardo era filho de Joaquim do Vale Barbosa e de Gemma Di Rissio Barbosa. Parte às vésperas de completar 82 anos. Deixa a esposa, Miriam Balazi Martins Di Rissio Barbosa, e os filhos André, Rafael e Marcio. Foi sepultado no Jardim da Colina.

SANTO ANDRÉ

Elsa Lauro Labruna, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Apparecida Conceição Farias, 93. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim Maria Helena, em Barueri (São Paulo). Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Barueri.

Fernando Paes de Oliveira, 92. Natural de Tatuí (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ester Vieira Gonçalves, 86. Natural de Icem (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Plácido Natalino Sanchez, 80. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Euclidia Marcondes, 79. Natural de Ibitiura de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iser de Britto Silvério, 76. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Leocádia Vigna, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Bernardo, 73. Natural de Caiabu (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

João Caetano de Souza, 73. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Albertino de Jesus, 66. Natural de Candeias (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Nascimento de Almeida Tavares, 65. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cristina Araújo dos Santos, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Ponce Gonçalves, 57. Natural de Luanda (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno Mendes da Silva Santos, 19. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Nair Galera Lazzuri, 93. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Molina Perez, 85. Natura de Severínia (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Maurillio Magarotto, 85. Natural de Divinolândia (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

José Cândido Duarte, 78. Natural de Santa Helena (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Osmar Alves de Lemos, 78. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Maria Aparecida Gomes de Oliveira, 76. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Lucas Francisco da Rocha, 71. Natural de Tupi Paulista. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Carapicuíba (São Paulo).

Antonio Morelli Inácio, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Chaves, 67. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Maria Aparecida de Albuquerque, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

José Benedito Camilo, 66. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Alda Maria Mendes de Souza, 63. Natural de Caconde (São Paulo). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Ricardo Paes, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Isabel Cristina Figueiredo Santana, 39. Natural de São Caetano. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Guilherme Augusto de Souza Soares, 23. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO CAETANO

Maria Sartori de Aguiar, 88. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Terezinha Reis Dias, 87. Natural de Caracol (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

Francisco Artur Lopes, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Laurentino dos Santos, 64. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Gustavo Marques Rodrigues, 96. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Vale da Paz.

José Felix da Silva, 93. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Júlia dos Santos, 85. Natural do Estado da Bahia. Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Lúcia de Oliveira Campos Moreira, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Vale da Paz.

Ana Clara Sineeax Leão, 8. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Ignez Ameduri Silva, 90. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.