Dicas para não cair em golpes em apps de relacionamento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/01/2022 | 16:55



Nas últimas semanas, golpes em apps de relacionamento ganharam os holofotes. Usando fotos encontradas em redes sociais, criminosos se cadastram nos programas e se passam pelas pessoas das imagens, conversam com vítimas e coletam informações como estilo de vida, ganhos mensais, dados da conta bancária e endereço – informações que facilitam o crime de extorsão.

Para evitar novas vítimas, o cofundador e chefe de tecnologia do aplicativo de relacionamento brasileiro Umatch, Cayo Syllos dá algumas dicas de segurança. Confira!

Converse antes de marcar o encontro

Não tenha pressa. Procure conhecer bem o pretendente antes de marcar um encontro. Pergunte gostos, lugares que frequenta, estilo de vida, saiba quem é a pessoa antes do date. Essa é mais uma forma de garantir que aquela pessoa realmente é quem diz ser.

Confira o perfil da pessoa em outras redes sociais

Outra forma de não cair em golpes em apps de relacionamento é buscar o perfil da pessoa nas redes sociais. Alguns aplicativos trabalham com integração automática com outras mídias, o que facilita a pesquisa. Mas caso o aplicativo em questão não faça isso, peça para a pessoa enviar a conta e certifique-se de que é verdadeira, com fotos recentes e antigas, comentários de amigos próximos.

Faça chamadas de vídeo

A melhor maneira de garantir que a pessoa existe é realizando chamadas de vídeo. No entanto, é normal que alguns usuários evitem fazer isso nas primeiras conversas. Mas se já estão conversando há algum tempo e existe intimidade para planejar um futuro encontro, insista em fazer uma ligação para se conhecerem antes da data.

Conte a pessoas próximas sobre o encontro

Se você decidiu que quer encontrar o pretendente, conte a pessoas próximas aonde será o date, envie também a localização e mantenha esses amigos informados de qualquer situação suspeita. São pequenos cuidados que podem evitar golpes em apps de relacionamento.

Conheça o pretendente em um local público

Parece evidente, mas muitas pessoas podem ir pela emoção e acabam marcando o primeiro encontro em um local mais privado. Marque sempre o date em locais públicos até se sentir seguro e realmente ter certeza de que a pessoa é quem diz ser.

Denuncie perfis suspeitos

Desconfiou de algum perfil ou descobriu que ele era falso? Evite que outras pessoas desatentas caiam em golpes em apps de relacionamento. Denuncie o usuário em questão. Todos os aplicativos de namoro contam com a opção de denunciar perfis.