Ribeirão Pires inicia campanha contra Hanseníase

Da Redação



17/01/2022 | 15:09



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires inicia a partir desta terça-feira, dia 18, uma série de intervenções nas Unidades Básicas de Saúde e da Família em prol da prevenção e conscientização sobre a Hanseníase. A ação faz parte da campanha “Janeiro Roxo”, mês dedicado a falar sobre a doença.

Além de promover atividades educacionais, para enfrentar o estigma e as discriminações, as unidades de saúde serão os locais de roda de conversa e momento para que a população tire suas dúvidas.

Para a coordenadora do Serviço de Atenção Especializada (SAE), Nanci Garrido, a promoção dessas atividades é uma oportunidade também para que as pessoas conheçam mais sobre a infecção. “Vamos chamar a atenção para a prevenção e o tratamento adequado, que é oferecido pelo SUS. Muitas pessoas já ouviram falar sobre a Hanseníase, mas não tem ideia do que seja. Então vamos conversar e tirar todas as dúvidas, para que o conhecimento transmitido, seja multiplicado para outras pessoas”, destacou.

As atividades acontecerão no dia 18 na USF Jardim Guanabara às 9h30 e Ouro Fino às 10h; no dia 19 na USF Jardim Valentina às 9h e UBS Centro Alto, às 10h. Confira abaixo a programação completa.

O que é Hanseníase? É uma doença que atinge a pele, nervos e pode levar a deficiências

físicas.

Sintomas: Uma ou mais manchas na pele de cores variadas: esbranquiçada, avermelhada ou acastanhada. Além disso, a pessoa sente dores, dormência, sensação de choque, agulhadas nos braços e pernas, caroços no corpo e diminuição da força das mãos, pés ou do rosto.

Transmissão: É transmitida pelo ar, através do convívio com pessoas com Hanseníase que

não estão se tratando.

Tratamento: O tratamento é oferecido pelo SUS e as pessoas com sintomas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima ou o SAE (Av. Francisco Monteiro, 205) ou através do telefone: 4828-4441.

Confira a programação completa das ações:

18/01: USF Jardim Guanabara - 9h30

18/01: USF Ouro Fino -10h

19/01: USF Jardim Valentina - 9h

19/01: UBS Centro Alto - 10h

20/01: USF Jardim Caçula - 9h30

20/01: Vila Sueli - 9h30

20/01: USF Santa Luzia - 10h

20/01: UBS Centro - 10h