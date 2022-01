Santo André dá início à venda de ingressos para jogo contra o Corinthians

Dérek Bittencourt



O Santo André anunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira,17, o início da venda dos ingressos para o jogo contra o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no dia 30. Apesar de o Estádio Bruno Daniel ainda constar como interditado no site da Federação Paulista de Futebol, o Ramalhão confirmou a partida em sua praça esportiva. Também foram anunciados os valores dos bilhetes: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira).

As vendas serão realizadas na portaria da sede social do Ramalhão (Rua dos Ramalhões, 126, Parque Jaçatuba, com pagamento no cartão de crédito, débito ou dinheiro), ou então no site https://www.totalticket.com.br/evento/21582. Será limitada a compra a um bilhete por CPF.

A torcida corintiana ficará alocada na arquibancada principal, com entrada pela Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo (portão B), enquanto os ramalhinos ficarão no setor oposto, com acesso pela Rua 24 de maio (portão J). Por imposição do governo do Estado, a partida terá capacidade de público reduzida para 70%, ou seja, serão comercializados 7.000 ingressos.