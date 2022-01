Com gana de títulos e muita experiência, Rafinha é apresentado no São Paulo

17/01/2022 | 14:49



O São Paulo apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a temporada 2022. Com passagens por Bayern de Munique e Flamengo, Rafinha chega para assumir a posição que vinha sendo desempenhada por Daniel Alves, antes do lateral da seleção brasileira deixar o clube paulista para retornar ao Barcelona.

Em sua apresentação, Rafinha afirmou que pretende ser um dos líderes do elenco do São Paulo, sob o comando do técnico e ídolo Rogério Ceni. Ele concedeu entrevista coletiva com a camisa de número 13, a qual foi dada pelo volante Luan.

"Sou um jogador experiente, estou há muitos tempo na estrada. Chego para ajudar, como cheguei em todos os clubes, com muita vontade e sede de conquista. Quem escala é o Rogério Ceni. Quero me dedicar 100% aos treinamentos. O São Paulo tem bons laterais, e vai jogar quem estiver melhor. Eu chego para ajudar muito", afirmou o lateral.

Rafinha assinou com o São Paulo após passagem frustrada pelo Grêmio. No time gaúcho, o lateral foi muito criticado pelas atuações abaixo do esperado. Ele não conseguiu ajudar o time a escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Foi um ano diferente da minha carreira. Foi uma situação que passei pela primeira vez, um campeonato inteiro na parte de baixo da tabela. A gente tenta ajudar de qualquer jeito, exagera, me excedia, tomava cartões. A situação incomodava a gente. Ninguém imaginava acontecer no Grêmio. Clube organizado. Foi um pecado. Tenho certeza que o Grêmio volta, merece. Espero não viver mais. Já sabemos o que fazer pra não acontecer de novo", completou.

Pela primeira vez no futebol de São Paulo, Rafinha se diz motivado para jogar o Paulistão. "É uma novidade para mim. Falam que o Paulistão é difícil, acompanhei e é muito disputado. Espero poder fazer um grande campeonato com o São Paulo e brigar pelo título, que é difícil, importante para todos os times. Para mim, também, que estou disputando a primeira vez."

O lateral comentou também sobre o esperar dele com a camisa tricolor. "Torcedor pode esperar o Rafinha de sempre. Sempre me entreguei, me cobro muito, entrego 100%, o torcedor me conhece jogando contra. Vou honrar a camisa da melhor forma. O que eu ganhei ficou pra trás, quero ganhar títulos com o São Paulo. Nunca tive lesão, estou bem fisicamente. Espero corresponder", declarou.

Por fim, garantiu que quer começar conquistando o Estadual. O São Paulo é o atual campeão paulista. "Esse título não tenho. Nos últimos dez anos, sempre conquistei títulos. Minha carreira é vitoriosa, espero que no São Paulo seja a mesma coisa. Pra ficar marcado, tem que ganhar títulos. Quero que isso aconteça nessa temporada, inclusive nesse primeiro campeonato", finalizou.

Além de Rafinha, o São Paulo acertou também com o goleiro Jandrei, além dos mais Patrick e Alisson, e o atacante Nikão.