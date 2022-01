Premiê diz que Índia se tornou polo de investimentos por meio de reformas

17/01/2022 | 14:44



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que o país asiático se tornou "o mais atraente destino de investimentos do mundo" por conta do "compromisso" com reformas econômicas. "Durante a pandemia de coronavírus, enquanto o mundo focava em intervenções como relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), a Índia fortalecia o caminho para as reformas", disse, em discurso durante o Fórum Econômico Mundial, que costuma ocorrer em Davos, na Suíça, mas que este ano é realizado virtualmente devido a pandemia.

Modi também disse que o objetivo de seu governo é assegurar um crescimento econômico forte e bem-estar aos indianos. Segundo ele, o país tem incentivado a inovação no setor tecnologia. O primeiro-ministro lembrou que, em 2014, havia apenas "algumas centenas" de startup registradas no país. "Hoje, o número ultrapassou 60 mil, várias delas unicórnios", destacou, citando o termo referente a empresas desse tipo que ultrapassam U$ 1 bilhão em valor de mercado.

O premiê indiano acrescentou que o país administrou 1,6 bilhões de vacinas para a covid-19 na população e se tornou o terceiro principal fornecer de produtos farmacêuticas no mundo. "A Índia se tornou a farmácia do mundo", pontuou.

Modi exortou a comunidade internacional a adotar uma abordagem comum a questões relevantes para o sistema financeiro, entre eles criptomoedas.

O político também reiterou compromisso com o combate aos efeitos das mudanças climáticas.