Kim Kardashian fica chocada por Kanye West dizer que não foi convidado para o aniversário da filha deles

17/01/2022 | 13:10



Torta de climão! O rapper Kanye West fez uma live no Instagram alegando que não tinha sido convidado para festa de aniversário da filha com a ex-mulher, Kim Kardashian. A comemoração dos quatro anos de idade de Chicago ocorreu no último sábado, dia 15, e o cantor alegou que não foi informado do local da festa.

- Eu só quero desejar para minha filha um feliz aniversário já que eu fui proibido de saber o local da festa. Não tem nenhum acordo legal que aprove esse tipo de jogo que ela (Kim Kardashian) está fazendo. A imagem que vai ficar na cabeça da minha filha é de que eu não estava lá para ela.

Kanye disse também que esse tipo de atitude da ex-mulher é que o tem deixado doente nos últimos anos, mas que não vai mais deixar isso acontecer.

- Este ano estou tomando o controle da minha narrativa. Estou sendo o melhor pai - do meu jeito - e não vou deixar esse tipo de coisa acontecer. Chicago, feliz aniversário. Eu te amo e só estou expondo isso na internet porque preciso do apoio de vocês (fãs).

O cantor finalizou explicando que tentou contatar Kim, as babás e até seu ex-cunhado, Tristan Thompson, mas que não obteve nenhuma resposta. No entanto, pouco tempo depois, ele foi visto no evento, que também comemorava o aniversário de Stormi Webster, filha do rapper Travis Scott (que teria passado o endereço do local para Kanye). Apesar de ter sido flagrado conversando com a ex-sogra Kris Jenner, uma fonte do site The Sun apontou que Kanye e Kim se mantiveram distantes durante quase todo o evento.

Não houve nenhum conflito entre os dois (Kim e Kanye), mas eles passaram a maior parte do tempo em lados opostos do jardim. Apesar disso, ele estava de bom-humor, brincando com a filha, e foi embora mais ou menos uma hora depois.

Porém, um contato da Us Weekly contou que Kim Kardashian ficou chocada com as alegações do ex-marido. De acordo com o site, a empresária nunca se negou a informar o endereço, e que assim que Kanye o solicitou, foi informado.

Já estavam planejadas duas festas para Chicago, ideia que foi do Kanye inclusive. Ele ia comemorar o aniversário dela em seu escritório no centro de Los Angeles, às quatro da tarde. Então é muito frustrante que ele tenha invadido a festa de Kim e criado essa narrativa se vitimizando.

Kanye West e Kim Kardashian se casaram em 2014 e anunciaram o divórcio em fevereiro de 2021. Além de Chicago, tiveram três outros filhos juntos: North, Saint e Psalm, de oito, seis e dois anos de idade, respectivamente. Atualmente, os dois estão em outros relacionamentos, Kanye com a atriz Julia Fox e Kim com o comediante Pete Davidson.