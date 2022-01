Após mal-estar, Fernanda Paes Leme é internada, fala sobre o seu estado de saúde e tranquiliza: Tô sendo bem assistida

17/01/2022 | 13:10



Fernanda Paes Leme usou a sua conta no Twitter para informar que precisou ser internada após fortes cólicas na manhã do último domingo, dia 16.

Segundo a atriz, os primeiros exames indicaram que uma apendicite poderia estar começando ou uma inflamação no intestino e, por esse motivo, ela foi internada.

Achei que estava com cólica ontem de manhã, até postei aqui uma foto com a bolsa de água quente, mas as dores foram aumentando, vomitei muito e fui para o hospital. Meus exames indicaram que uma apendicite poderia estar começando ou uma inflamação no intestino ou sei lá mais o que, então internei.

No comunicado, Fernanda falou que os exames de sangue desta segunda-feira, 17, estão melhores do que os realizados no dia anterior:

Hoje cedo a apendicite foi descartada, meus exames de sangue foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve mas acho que ainda hoje volto pra casa ... Tá tudo bem! Tô sendo bem assistida.

Em outra publicação, a atriz comentou sobre os vídeos que iria gravar sobre o BBB22, mas que por conta da internação não vai rolar.

Eu ia gravar um vídeo pra vocês falando do BBB, mas por motivos de tô internada até sei lá que horas, não vai rolar. Mas gente, pra que postar tanto vídeo, tanta coisa antes do programa começar? já tô quase de bode de alguns.