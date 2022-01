PIBs de cidades correm risco por perda de natureza, diz estudo do Fórum Mundial

17/01/2022 | 12:51



O Fórum Econômico Mundial e outras entidades advertem, em relatório, que quase a metade do Produto Interno Bruto (PIB) das cidades corre risco, diante de perdas de natureza. O levantamento aponta para o papel importante dos municípios para destravar oportunidades econômicas, tendo em vista soluções baseadas na natureza.

O relatório diz que 44% do PIB nas cidades pelo mundo, ou US$ 31 trilhões, correm risco de sobressaltos com a perda da natureza.

O estudo foi feito com colaboração com o Instituto Alexander von Humboldt Institute, o governo da Colômbia, e o BiodiverCities by 2030 Initiative, do Fórum, com a intenção de analisar o quadro e sugerir soluções.

Em comunicado, o Fórum defende a adoção de diretrizes para ajuda as cidade a adotar soluções baseadas na natureza para a infraestrutura urbana, a fim de otimizar gastos e impulsionar o crescimento sustentável.