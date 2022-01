SeaWorld vai inaugurar nova montanha-russa em fevereiro

Redação

Do Rota de Férias



17/01/2022 | 12:55



O SeaWorld Orlando, nos Estados Unidos, anunciou que irá inaugurar sua nova montanha-russa em 18 de fevereiro. Batizada de Ice Breaker, a atração terá quatro arremessos, tanto para frente como para trás, além de uma queda de 28 metros a um ângulo de 100°.

Nova montanha-russa do SeaWorld

Localizada próximo à área Wild Arctic, a atração será inspirada no Ártico e terá associação ao parceiro do SeaWorld na área de preservação, Alaska SeaLife Center, que se dedica a pesquisas marinhas, educação e preservação da vida selvagem.

Juntamente com as radicais montanhas-russas Mako, Manta e Kraken, as correntezas emocionantes da Infinity Falls e as quedas refrescantes da Journey to Atlantis, a Ice Breaker tem tudo para ser uma parada obrigatória para quem passa pelo parque de Orlando.

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência nos complexos mais famosos de Orlando e curtir atrações como a nova montanha-russa do SeaWorld.