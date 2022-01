No 'BBB 22', participante anônimo ganha 2 milhões de seguidores antes de estrear

17/01/2022 | 12:39



Não é de hoje que o Big Brother Brasil tem um efeito direto na internet. Isso porque praticamente tudo o que ocorre no reality acaba repercutindo online. A nova edição começa nesta segunda-feira, 17. O BBB 22 nem está sendo exibido ainda e já tem participante conquistando milhões de seguidores nas redes sociais. Vinicius, de apenas 23 anos, apareceu pela primeira vez na tela da Globo na sexta-feira, 14, ao ter o nome anunciado no time Pipoca, ou seja, de pessoas anônimas no reality.

Ao se apresentar, Vyni, como é conhecido na internet, se declara "influenciador de baixa renda". "Eu sou Marcos Vinicius Fernando de Sousa, tenho 23 anos, sou natural do Ceará, sou concurseiro, mas, atualmente, eu trabalho na internet como sendo 'influencer da baixa renda'", disse o participante, enquanto segurava um cifrão.

No mesmo dia do anúncio, Vyni conquistou 100 mil seguidores. "Valeu, minha gente! Vocês são incríveis demais! Como é que pode, hein? Num instante chegamos a mais de 100 mil lampiões! Vocês trabalham na velocidade da luz, né?", escreveram os administradores do jovem no Instagram. A publicação foi curtida por famosos como Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme.

Vyni já tem apelido para quem está na torcida dele: "lampiões". Foi uma questão de horas até o estudante conseguir 500 mil seguidores.

Dois dias depois do anúncio dele no BBB 22, o participante já contabilizava mais de dois milhões de fãs na rede social. Fenômeno parecido foi observado com Juliette Freire, vencedora da edição passada, mas quando a paraibana já estava há muito tempo na casa.

Antes de entrar no BBB, Vinicius publicava uma série de vídeos nos quais fazia da baixa renda tema para brincadeiras. Ele nasceu em Crato, no Ceará, e a frase do perfil dele no Instagram segue o mesmo tom irônico: "eu não tenho vergonha de ser pobre. Eu tenho é ódio!".