Arte Revista. Vera Cruz. Programa Carlos Gomes. Imprensa reconstituída

Falamos da revista “Arte Revista”. Naquele tempo, “Folha do Povo”, o primeiro jornal diário da região, agonizava para morrer logo depois; e o “News Seller”, semente do Diário do Grande ABC, nasceria – repleto de idealismo – em maio de 1958, quando “Arte Revista” deixava de circular.

Mas entre 1952 e 1958, o boletim que divulgava a programação do Cine Carlos Gomes mantinha regularidade, conseguindo reunir notícias e anúncios locais, mesclados com os grandes nomes do cinema internacional, destaque para o americano.

Repetimos: uma coleção de “Arte Revista” – com 236 edições - hoje faz parte do acervo desta página Memória, um presente do saudoso comendador Manias.

A coleção repousava em nossos arquivos. Agora desperta com as notícias de que o Cine Carlos Gomes voltará em abril deste ano de 2022, graças ao empenho do governo Paulo Serra.

Estamos folheando cada número da “Arte Revista”, antecedida por outra revista, do mesmo formato, intitulada “Cine Carlos Gomes”, geralmente sem data.

Do folhetim “Carlos Gomes”, temos dez edições, duas datadas: de 1948 e 1949. No total, quase 250 números, todos, exatamente todos ilustrados.

SUGESTÃO E OFERECIMENTO

Querida Paola Zanei, assessora de Imprensa da Prefeitura; prezado Ronaldo Botelho, curador e coordenador da Casa do Olhar, vocês que se empenham em organizar uma grande exposição para a reinauguração do Cine Carlos Gomes, os 250 boletins, folhetos, revistas ou simplesmente programas deste nosso querido cinema, merecem ser expostos. Estão à disposição.

INVENTÁRIO

O número 32 do programa do Cine Carlos Gomes foi lançado em 5 de fevereiro de 1949. Era publicado e distribuído pela Empresa Propaganda Santo André, à Rua Campos Sales, 128, segundo andar, sala 36. Diretor: Orlando Bianco. Publicação semanal.

O número 1 de “Arte Revista”, de outubro de 1952, tinha à frente, ainda, Orlando Bianco. O diretor comercial era o nosso estimado comendador Manias. Redação e administração ficavam na Rua Coronel Alfredo Flaquer, 99. Impressão: Tipografia Carioca, de São Caetano.

A edição 108 trazia uma tira: “Aventuras de Mulatinho”, obra de Augusto Dias Galera.

Em 1955, a tiragem semanal de “Arte Revista” era de 3.000 exemplares, com vários colaboradores.

Em 1956, a revista tinha redação na Rua Julieta, 5, em Vila Pires.

Ou seja: muitas informações de uma época específica, que podem e devem ressurgir juntamente com o histórico e novo Cine Carlos Gomes.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 18 de janeiro de 1972 – Ano 13, edição 1743

MANCHETE – Teste 72 da Loteria Esportiva faz mais três milionários, dois da Guanabara e um de São Paulo.

SÃO CAETANO – Tamoio é campeão depois de 27 anos do título máximo do futebol da cidade: 3 a 1 sobre o São Cristóvão no Estádio Arthur Garbelotto, bairro Fundação.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 18 de janeiro de 1992 – Ano 33, edição 7965

MANCHETE – Caem os ministros do Trabalho e da Ação Social: saem Antonio Rogério Magri e Margarida Procópio; sobem Reinhold Stephanes e Ricardo Fiúza.

EM 18 DE JANEIRO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – devem realizar-se, nesta localidade, a 20 do corrente, as festas de São Sebastião.

1952 – Rotary Santo André realizava nova reunião, recepcionando o rotariano José Cavaliero, de Belo Horizonte. O encontro foi no Restaurante Anchieta.

1957 – O governador Jânio Quadros promulgou lei criando a Escola Técnica Industrial de São Bernardo, a futura ETI, hoje Etec, Lauro Gomes, que demoraria a ser construída.

Sai a lista dos premiados do Troféu Roquete Pinto 1956. Entre os premiados, o Duo Guarujá, com história na região.

Na estreia do Nacional de Futebol de Seleção, São Paulo 8, Paraná 0, no Pacaembu. A partida foi disputada em 17 de janeiro.

1962 – Inaugurada agência da Caixa Econômica Federal em São Bernardo, com a presença do presidente da autarquia, Favorino do Prado.

Momento de festa. Muitas autoridades presentes ao edifício da Rua Marechal Deodoro. Feliz, mas incisivo, o prefeito Lauro Gomes não perdeu a oportunidade de fazer duas cobranças, com críticas ao governo federal e ao Poder Judiciário:

1ª) Estão paradas as obras da Escola Técnica Industrial, que mais parece a Favela do Esqueleto no Rio de Janeiro;

2) A Junta de Conciliação e Julgamento de São Bernardo, já criada, não é instalada, simplesmente por não ter um corpo de funcionários. Até quando?

2002 - Sequestro e morte do prefeito Celso Daniel

HOJE

SANTOS DO DIA

Regina Protmann (Polônia, 1552-1613)

Margarida da Hungria (1242-1270)

Falecimentos

Santo André

Tereza Bueno Darós, 100. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilde Borges Cietto, 95. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiza Rebellato Giordano, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Maria Monteiro, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Norma Guolo, 95. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Nair Galera Lazzuri, 93. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Gilberto Ramiris, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Jolina Rosa de Jesus Silva, 101. Natural de Monte Alegre (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Ignez Ameduri Silva, 90. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ribeirão Pires

Marlene Ribeiro Fernandes, 63. Natural de Itanhem (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.