Justiça nega pedido de prisão para William Bonner

17/01/2022 | 12:11



Parece brincadeira, mas William Bonner recebeu uma ação para ser preso! Isso porque o advogado Wilson Issao Koressawa pediu a detenção do âncora do Jornal Nacional por incentivar a vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes. No entanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido no último domingo, dia 16.

Koressawa acusou o jornalista de participar de uma suposta organização criminosa composta por outros profissionais da TV Globo para falar sobre os impactos positivos do imunizante. De acordo com a colunista Monica Bergamo, a juíza Gláucia Falsarella Pereira Foley classificou o pedido como descabido.

O poder Judiciário não pode afagar delírios negacionistas, reproduzidos pela conivência ativa ?quando não incendiados? por parte das instituições, sejam elas públicas ou não, disse.

Logo após o anúncio da decisão da Justiça, Bonner apareceu nas redes sociais e publicou uma foto com cara de assustado. Sentiram a ironia no ar?