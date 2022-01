Tiago Leifert manda boa sorte para toda a equipe do BBB 22

17/01/2022 | 12:11



Tiago Leifert que não está mais no comando do Big Brother Brasil, decidiu mandar um recado importante em suas redes sociais para os fãs, seguidores do programa, equipe, o diretor Boninho e o atual apresentador, Tadeu Schmidt.

Em uma foto no Instagram, Tiago que aparece olhando para uma câmera não deixa de demonstrar que mesmo após a sua saída da Rede Globo, que ele continua sendo um grande fã assumido da casa mais vigiada do Brasil. Na publicação, Leifert escreve:

Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui mas com o coração aí com vcs sempre! E a vc que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas!

Ainda sobre BBB:

A estreia da 22ª edição do Big Brother Brasil vai acontecer na noite desta segunda-feira, dia 17, logo após a novela Um Lugar ao Sol e é de costume a Globo mostrar a entrada dos participantes confinados e suas reações ao perceberem que estão dentro do reality show.

E isso geralmente acontece entre o meio dia e uma hora da tarde, e na parte da noite a Globo só transmite novamente a gravação deste grande momento. O perfil do Globoplay no Twitter havia até anunciado que a entrada dos participantes poderia ser acompanhada ao vivo pelo streaming, mas não vai ser mais.

Por aqui, a vontade de espiar está tão grande que acabei fazendo uma confusãozinha. Amanhã, logo após Um Lugar ao Sol, vamos conferir a entrada dos brothers na casa pela TV Globo. E só depois disso, todas as 11 câmeras estarão disponíveis para assinantes 24 horas por dia.

Já esperamos um montão, o que vão ser mais algumas horas, né!?