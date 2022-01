Tati Machado testa positivo para Covid-19 antes de entrar no Encontro

17/01/2022 | 12:11



A pandemia de Covid-19 continua e, nos últimos tempos, o número de casos tem aumentado bastante já que as regras de isolamento social têm se tornado mais brandas. Tati Machado, por exemplo, testou positivo para a Covid-19, nesta segunda-feira, dia 17, antes de fazer o programa Encontro:

Está tudo ótimo, não estou sentindo nada, disse.

De quarentena e se cuidando, a apresentadora não deixou o vírus abalar a estreia do BBB e trabalhou diretamente da sua casa: Você achou que nunca mais ia me ver assim maquiada e de cabelo feito? Você está muito enganado porque eu voltei de férias já no ritmo acelerado para papiar bastante sobre a casa mais vigiada do país.