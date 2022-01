João Gustavo não abre mão de sua opinião e volta a alfinetar Naiara Azevedo

17/01/2022 | 12:10



Como você vem acompanhando, a confirmação da participação de Naiara Azevedo no Big Brother Brasil 22 está dando realmente o que falar e assim que houve a confirmação, a equipe da cantora soltou que ela lançaria uma música junto com Marília Mendonça.

O irmão da sertaneja que morreu no ano passado, João Gustavo, ficou bem irritado e começou a soltar os cachorros em Naiara dizendo que ela queria se promover pra cima de Marília Mendonça e que ele não deixaria isso acontecer.

Anteriormente, o irmão de Marília desabafou no Twitter e no mesmo dia, só que mais tarde, ele ainda falou mais um pouco sobre o assunto e opinou dizendo:

É muito fácil olhar da janela na casa do vizinho. Estamos aprendendo a separar o joio do trigo. E falem o que quiser, mas nós sabemos o que é verdadeiro e o que não é! Quando pensei em não lançar mais meu trabalho lembrei do quanto ela estava feliz. Engoli o choro, a dor e mais... Fizemos como ela queria. Quem conheceu minha irmã sabe o quanto algumas coisas a deixava magoada. E por isso, não vou deixar ninguém, mas ninguém mesmo se fazer valer da partida dela. Uma coisa vou levar para a vida: QUEM AMA NÃO USA. Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não!