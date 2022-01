Saiba como assistir o 'BBB 22', que estreia nesta segunda-feira

17/01/2022 | 11:35



A nova edição do Big Brother Brasil estreia na TV Globo nesta segunda-feira, dia 17, logo após a novela Um Lugar ao Sol. A previsão é a de que o BBB 22 seja exibido diariamente às 22h25, mas esse horário pode sofrer alterações. Nas quartas-feiras, a grade da programação da Globo em geral sofre alterações por causa do futebol, sobretudo após o início dos campeonatos.

A nova edição do Big Brother Brasil deve durar três meses. O reality show também pode ser assistido ao vivo pelo GloboPlay, serviço de streaming da emissora. O fã que se interessa em assistir as 24h do BBB pode assinar um dos planos da plataforma e se tornar assinante do pay-per-view, com planos a partir de R$ 24,90 por mês.

Na edição deste ano, assim como em 2020 e 2021, são 20 participantes divididos em dois grupos: Pipoca, com pessoas anônimas, e Camarote, com quem já é conhecido do grande público.