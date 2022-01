Atriz Vivi Fernandez deixa a UTI após ser internada às pressas com infecção

17/01/2022 | 11:11



Vivi Fernandez, conhecida por participar de algumas pegadinhas do Programa Silvio Santos, teve que ser internada às pressas em São Paulo. A atriz apresentava fortes dores no corpo, enjoo, dor de cabeça, e até chegou a pensar que estava com Covid-19, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.

No entanto, após uma série de exames, o diagnóstico foi outro: infecção urinária grave. Em casos agudos, a condição, conhecida como pielonefrite, pode inclusive levar a morte.

Felizmente, a atriz deixou a UTI após responder bem ao tratamento. Ela segue internada para fazer fisioterapia respiratória e continuar o tratamento para infecção.

Além das pegadinhas de Silvio Santos, vivi faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans. Ela também já gravou alguns filmes pornô e quase sempre é protagonista de ensaios sensuais. O mais recente, inclusive, foi ao lado de Geisy Arruda - um dos mais falados no fim de 2021.