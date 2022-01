Amigos de Taylor Swift suspeitam de possível noivado da cantora com Joe Alwyn

17/01/2022 | 11:11



Uma viagem recente de Taylor Swift e seu namorado Joe Alwyn à região de Cornualha, na Inglaterra, surpreendeu seus amigos mais próximos, que apostam no anúncio de um noivado em breve. Eles viajaram no jato particular de Taylor até a região britânica onde se hospedaram por três noites. De acordo com o site The Sun, os amigos do casal acharam estranho eles terem escolhido um destino tão longe para uma estadia curta, o que indica que a viagem pode ter sido especial para o casal por outro motivo.

Taylor é uma cantora muito rica, que pode viajar para onde quiser e quando quiser. Mas o fato de ter escolhido ir para tão longe por poucos dias indica que a viagem era muito especial para eles, disse um contato do veículo britânico.

As coisas estão ficando mais sérias e por isso as pessoas acreditam que um noivado possa estar a caminho. Talvez isso explique uma viagem tão longa para um destino específico, ele completa.

O casal escolheu alugar uma casas em vez de se hospedar em um hotel, tornando a experiência mais íntima e romântica.

Após seis anos juntos, Taylor continua mantendo sua relação com o ator fora das mídias, mas tudo indica que eles estão felizes juntos. Apesar de manterem seu namoro fora dos holofotes, o casal alugou uma casa avaliada em mais de 41 milhões de reais em fevereiro de 2021 para que pudessem passar o período da quarentena da Covid-19 juntos. Na época, o portal The Sun anunciou que eles mantiveram suas casas em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas o fato de terem passado tanto tempo juntos os aproximou ainda mais e solidificou o relacionamento.