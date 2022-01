Anitta beija crush no palco do Domingão com Huck

17/01/2022 | 11:10



Prepara que agora a poderosa vai deixar a solteirice de lado! Se o namoro vai vingar ou não é outra história, mas a premissa do quadro Um Crush para Anitta fez sucesso no último domingo, dia 17. No Domingão com Huck, o apresentador convidou a cantora para participar de uma dinâmica inusitada, em que a intérprete de Girl From Rio precisou escolher às cegas o novo boy entre três pretendentes. O processo seletivo contou com a ajuda das amigas Pocah, Juliette e Giovanna Lancelotti, além da família de Anitta. No final da brincadeira, a artista terminou escolhendo o alagoano Hugo Novaes, que ganhou um beijão no palco do programa.

Hoje a Poderosa deu show. Talentosa, corajosa, dona de si. Uma mulher que se posiciona publicamente com liberdade, defende ideias ousadas e rebola como quer. E ainda compõe, empreende e beija na TV sem medo. O lugar das minas é mesmo onde elas decidirem estar, elogiou Luciano Huck.

Mas quem é possível novo dono do coração de Anitta? No perfil do Instagram do rapaz, Hugo se descreve como poeta e nordestino. Em 2017, ele estourou na web pela primeira vez com o projeto Um Tema, Um Minuto, Um Poema. Nascido em 1988, o boy é natural de Maceió e autor do livro Poematizando. Fofo, né?!

Outra curiosidade que chamou a atenção dos fãs é que as três amigas escolhidas para selecionarem os crushes do quadro - Pocah, Juliette e Giovanna - estão se relacionando com ex-namorados de Anitta. Pocah é noiva do empresário Ronan Souza. Lancelotti namora Gabriel David e Juliette foi apontada com o affair Daniel Trovejani.

Já começou o Domingão com Huck. Hoje tem aí o polêmico quadro, minhas três amigas, que no caso eu aqui passei adiante ex meus para que elas pudessem ser felizes. Ex de muitas qualidades. Eu aqui com muita generosiadde, com minha amizade, minha honestidade e tal. Bom, elas foram eleitas aí para resolver minha situação. Fica aí com vocês para dar opinião, se vocês acham que elas mereceram toda minha legalzisse como amiga. Assistam e depois me digam se são boas amigas?, brincou a cantora no Twitter.

Na mesma hora, alguns internautas começaram a questionar a campeã do BBB21 quantos ex da amiga ela já ficou, e Juliette respondeu:

Uns três!, riu.