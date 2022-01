Bianca Andrade compartilha foto de Cris e até Khloé Kardashian comenta

17/01/2022 | 11:11



Bianca Andrade é o tipo de mãezona que não esconde uma foto de seu filho e posta tudo nas redes sociais. E no último domingo, dia 16, a ex-BBB compartilhou mais fotos fofas de Cris nas redes por conta do mêsversário de seis meses de vida do pequeno.

No Instagram, Boca Rosa postou alguns clicks da festa na piscina que fez em família, mas o que realmente chamou a atenção foi uma publicação que ela realizou em seu Twitter tanto pelos comentários dos anônimos quanto de uma famosa.

Pois é, o pequeno Cris não tem nem um aninho de vida e já recebe comentários internacionais em suas fotos. Quem comentou a publicação e deixou todo mundo de boca aberta foi Khloé Kardashian que o chamou de fofo.