Mãe de Neymar Jr. depõe defendendo o atleta da acusação de homofobia

17/01/2022 | 11:11



Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr. prestou um depoimento defendendo o filho das acusações de homofobia, incitação ao ódio, ameaça de morte e formação de quadrilha contra o ex-namorado Tiago Ramos feitas pelo ativista LGBTQIA+ Agripino Magalhães. Ela teria dito que o atleta jamais faria ou mandaria fazer uma maldade contra qualquer pessoa.

Ainda conforme a jornalista, Ângelo Carbone, advogado do ativista, afirmou que o depoimento de Nadine, cujo teor está em segredo de Justiça, é uma tentativa de salvar o filho da condenação do crime de homofobia.

Ela quer livrar o filho de pena que pode ser de dois a oito anos de prisão. A mãe, claro, amenizou os xingamentos, apelou para o nervosismo, para o ciúme de um filho com a mãe. Enfim. Temos que agora conseguir que o próprio Neymar seja ouvido. Mas, a polícia não consegue achá-lo no Brasil nem na França.

Como você viu aqui, em junho de 2020, Agripino Magalhães fez as denúncias ao Ministério Público por conta de um áudio vazado. Nele, Neymar Jr. xingava Tiago Ramos, que é bissexual, de viadinho e os amigos do jogador sugeriam que ele fosse torturado com um cabo de vassoura.

Fábia Oliveira afirma que o militante também está acusando o atleta de ser o mandante de um assalto à mão armada e cobrará um milhão de reais por danos morais.