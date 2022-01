Asteroide 7482 (1994 PC1) passa próximo a Terra nesta terça-feira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/01/2022 | 10:55



Um grande asteroide fará a sua passagem mais próxima da Terra nos últimos 89 anos nesta terça-feira (18). Batizado de 7482 (1994 PC1), o astro tem cerca de 1,1 km de diâmetro e estará a uma distância de 1,9 milhão de quilômetro da Terra – o equivalente a cinco vezes a separação entre o Planeta Azul e a Lua. Segundo a NASA, a viagem não apresenta riscos.

Estima-se que o asteroide deve passar perto da Terra às 18h51 (horário de Brasília). Será possível observá-lo com a ajuda de telescópios. Para isso, é necessário posicionar o objeto na direção de uma estrela que estará próxima a localização da rocha espacial. A visualização, no entanto, não passará de um pequeno ponto de luz no céu. O brilho da Lua pode atrapalhar a experiência.

O 7482 (1994 PC1) foi descoberto em 1994, pertence ao grupo Apollo e dá uma volta completa no Sol a cada 572 dias. A maior aproximação do asteroide registrada ocorreu em 17 de janeiro de 1933, quando passou a 1,1 milhão de quilômetro de distância da Terra.