Dicas para acertar na escolha da iluminação da área externa

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/01/2022 | 09:55



Os ambientes externos das casas concentram eventos sociais importantes entre familiares e amigos. Por isso mesmo, a iluminação da área externa deve ser pensada com cuidado, para garantir conforto e descontração dos convidados.

Para uma escolha ideal, deve-se levar em conta uma série de fatores. Entre eles: o tipo de lâmpada, a composição com os outros elementos dispostos no espaço e o estilo que combina com o dos moradores. A partir desse conceito, a designer de interiores da Lorenzetti, Claudia Tieko, explica como aplicar de forma inteligente algumas das soluções em LED nas áreas externas.

Os produtos em LED são boas alternativas pela sua versatilidade. Alguns modelos têm função mais decorativa, enquanto outros são usados para garantir maior segurança durante a noite. Outras vantagens da iluminação em LED são a alta durabilidade e economia no consumo de energia.

Dicas para acertar na iluminação da área externa

1. Refletores

São ideais para valorizar jardins e quintais a noite. “O tamanho do refletor poderá ser escolhido de acordo com o tamanho do espaço que vai receber a iluminação. Geralmente, essa é uma peça de chão que pode ser embutida tanto no jardim, quanto nos caminhos”, conta Claudia. Além da função decorativa, os refletores de LED também se destacam pela praticidade e facilidade de instalação.

2. Luminárias

Proporcionam um ambiente mais clean e moderno em varandas cobertas, por exemplo, pois criam um espaço mais original e cheio de personalidade. Indicadas para a iluminação da área externa em geral, podem ser embutidas no teto, com uma vedação decorativa ou totalmente translúcida. “O essencial é suavizar e distribuir a luz de maneira uniforme”, aponta a designer.

3. Spots

Trazem destaque ao ambiente, direcionando a luz para a superfície desejada. Podem ser utilizados para realçar jardins verticais, como também para iluminar a bancada de jantar em uma área gourmet.