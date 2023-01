Começa hoje: veja como bloquear conteúdo do BBB 23

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/01/2023 | 08:55



A edição de 2023 do Big Brother Brasil começa hoje (16). Apesar de toda a expectativa que o reality show vem gerando na internet, algumas pessoas querem passar longe das notícias relacionadas ao programa. Se este é o seu caso, saiba que existe uma extensão capaz de bloquear conteúdo do BBB. Chamada de Chega de BBB, está disponível apenas para o navegador Google Chrome.

Como instalar extensão capaz de bloquear conteúdo do BBB

1. O primeiro passo é encontrar a extensão. Você pode clicar aqui e ser redirecionado para ela ou encontrá-la manualmente. Na segunda opção, abra o Google Chrome e siga este caminho: Três pontinhos > Mais ferramentas > Extensões > Três traços > Abrir a Chrome Web Store > Pesquisar por “Chega de BBB”.

2. Assim que tiver encontrado a extensão, dê um toque em “Usar no Chrome”.

3. Confirme a ação clicando em “Adicionar extensão”.

4. Pronto! A extensão capaz de bloquear conteúdo do BBB estará habilitada. Ela aparecerá ao lado da barra de endereços do Chrome.

A extensão na prática

Uma vez que a extensão estiver instalada no navegador, todo o conteúdo de sites e redes sociais que apresentarem as palavras-chave “BBB” e “Big Brother Brasil” serão ocultados. No lugar, aparecerá o robozinho característico do programa com um “x” vermelho.

É válido destacar que, além dos termos pré-cadastrados, é possível adicionar outros que estejam relacionados ao reality show, como o nome de um participante. Para isso, basta dar um toque no ícone da extensão, que aparece na barra de endereços, e digitar as palavras-chave desejadas.