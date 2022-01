Maiara aceita convite para atuar em novo filme de Matheus Ceará

17/01/2022 | 09:10



Maiara, da dupla com Maraísa, será uma das estrelas do novo filme de Matheus Ceará. Segundo informações do jornal Metrópoles, a cantora irá mostrar ainda mais seus dotes artísticos no primeiro longa de sua carreira, nomeado Partiu América.

O convite foi aceito pela sertaneja durante uma live nas redes sociais. Em conversa com os fãs, ela revelou que sempre sonhou em expandir sua carreira para a atuação. Quem diria, né?

Ceará também está animadíssimo para o começo das gravações. A data ainda não foi marcada, mas o humorista espera filmar tudo em 40 dias, sendo metade no Brasil e a outra em Orlando, nos Estados Unidos.

Maiara irá interpretar Maria Caranguejo, personagem que já faz parte dos esquetes produzidos por Ceará.

- Estou dentro, eu adoro viajar, declarou a cantora.