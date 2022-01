Tadeu Schmidt mostra cenário da nova edição do 'BBB 22'

17/01/2022 | 08:59



Tadeu Schmidt mostrou o cenário do Big Brother Brasil 22, que estreia nesta segunda-feira, 17. Durante a exibição do Fantástico neste domingo, 16, o novo apresentador do BBB 22 fez questão de entrar pela porta da frente da casa. "Essa porta aqui vai contar muita história. O pessoal entra por aqui, sai por aqui...lembra que aqui era o quarto do líder? Agora não é mais, ficou um lounge aqui para o pessoal curtir e tudo o mais", disse o apresentador enquanto ia passando pelos cômodos da casa.

Os 20 participantes do Big Brother Brasil 22 foram anunciados na última sexta-feira, 14, ao longo da programação da TV Globo. Os nomes começaram a ser divulgados no intervalo da novela vespertina O Cravo e a Rosa e só foram concluídos quase no fim da novela das nove.

O visual da nova casa é bem colorido, com decoração que lembra os anos 1970,1980 e 1990, com um toque retrô. Tadeu Schmidt também mostrou os dois "Big Fones" e o telão no qual irá aparecer para os participantes ao longo dos próximos três meses.

Em um dos dois quartos, a novidade é uma cama suspensa. "Quando eu era criança, meu sonho era dormir em beliche. Essa é uma das novidades que mais gostei", disse Schmidt.

O apresentador do BBB 22 também mostrou outra novidade: o botão para pedir para sair do programa, caso algum participante queira. Ao apertá-lo, não tem mais volta. O mecanismo fica ao lado do confessionário - lugar onde os participantes entram para fazer a votação semanal.