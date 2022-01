Rio de Janeiro está entre os 10 destinos mais procurados por americanos

Redação

Do Rota de Férias



17/01/2022 | 08:58



O Rio de Janeiro é um dos 10 destinos mais procurados por americanos no mundo. Cancún, no México, Bali, na Indonésia, e Dubai, nos Emirados Árabes, despontam no topo do pódio. Os dados são de um estudo realizado pela ParkSleepFly, que analisou dados de buscas por passagens aéreas, hotéis e atrações no Google em 2021.

Cancún lidera entre os destinos mais procurados por americanos

Mais de 600 mil buscas por voos entre os EUA e Cancún foram realizadas ao longo de 2021, segundo a pesquisa. Uma vez no destino mexicano, os americanos buscam por resorts e visitas a lugares históricos, como Chichén Itzá e Tulum.

Bali, por sua vez, vem crescendo cada vez mais entre os destinos mais procurados por americanos nos mundo. Nos últimos seis meses, houve 440 mil buscas no Google por passagens rumo à ilha indonésia.

Quem deve passar a fazer parte do top 10 em 2022 são os refúgios caribenhos de Saint Thomas e Ilhas Virgens Americans, cada vez mais entre os queridinhos da terra do Tio Sam. Por outro lado, cidades chinesas e Frankfurt, na Alemanha, vem saindo do radar dos viajantes americanos.

Destinos mais procurados em 2021

Confira a lista completa dos 10 destinos mais procurados por americanos em 2021. Destaque para o Rio de Janeiro, na décima posição.