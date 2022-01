Ranking: conheça os 10 carros mais baratos de 2022

Da Redação, com assessoria

17/01/2022



Nos últimos anos, o preço dos carros 0km subiram consideravelmente. Em 2021, os preços dos modelos populares tiveram alta de 26,83% a 47,95%. O aumento foi tão grande, que, hoje, dificilmente é possível encontrar um veículo por menos de R$ 50 mil. É o que revela estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br, que compilou valores dos veículos da Tabela FIPE e dados da Scrap Car Comparion. Veja abaixo o ranking dos 10 carros mais baratos de 2022.

Por que os preços subiram tanto?

A alta dos preços dos automóveis está relacionada a diversos fatores. O primeiro é a pandemia de covid-19, que paralisou a montagem de veículos por alguns meses. Mais recentemente, a indústria sofreu com a escassez de componentes eletrônicos. Esses dois pontos fizeram com que os valores dos automóveis aumentassem no mundo todo.

No Brasil, por sua vez, um fator adicional contribuiu ainda mais na subida dos preços. Como o real se desvalorizou perante o dólar nos últimos meses, isso fez com que os gostos com importação das peças e componentes para a fabricação dos automóveis também fossem encarecidos.

Brasil é o 5º país mais caro do mundo para se ter um carro

Além de descobrir os carros mais baratos de 2022, o estudo da CupomValido.com.br comparou o preço de compra e manutenção de um automóvel em relação à renda média salarial de cada país. Assim, é possível comparar o poder de compra entre as diversas nações. O Brasil ficou na 5ª colocação, uma vez que a população precisa gastar 441,89% do rendimento médio anual para obter um carro 0km.