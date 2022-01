A partir de hoje, todos os municípios vacinam crianças contra Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/01/2022 | 04:32



Após Santo André e São Bernardo darem início na sexta-feira, as outras cinco cidades do Grande ABC começam hoje a vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A região, que conta com 260 mil jovens nessa faixa etária, iniciará pelo público prioritário, ou seja, com comorbidades, deficiência, indígenas e quilombolas. Na sequência, a campanha evoluirá por idade, começando pelos mais velhos até os mais novos.

Antes de ir a qualquer ponto de vacinação, é necessário realizar cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, clicar no botão ‘Crianças até 11 anos’ e preencher os dados.

No momento da vacinação é obrigatório acompanhamento de pai, mãe, avós, tutores ou responsáveis, devidamente comprovados com a documentação. Além disso, é necessária a apresentação do RG, CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação para aplicação da vacina – inicialmente serão administradas doses da Pfizer. Para as crianças com comorbidade, é fundamental levar receituário ou relatório médico com a descrição da doença ou deficiência (PcD).

As prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano exigem o agendamento por meio dos sites das prefeituras, que indicam local e horário da imunização. Em Diadema, a vacina é aplicada sob demanda nas UBSs. Em Mauá, a aplicação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em cinco escolas municipais: José Tomaz Neto (Matriz), Lysiane Pereira Galvão (Magini), Lucinda Petigossi Castabelli (Zaíra), Chico Mendes (Flórida) e Galdino de Jesus dos Santos (Canadá).

Em Ribeirão Pires (que começará pela imunização em crianças de 8 a 11 anos com comorbidades), o procedimento será na Escola Municipal Engenheiro Carlos Ronhm, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Por fim, em Rio Grande da Serra, a campanha começa na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Primeira-Dama Zumira Jardim Teixeira, de segunda a quarta-feira; na quinta, a vacinação estará disponível nas UBSs Central e Vila São João.

Santo André

Primeira da região a iniciar e dar sequência na vacinação do público infantil também no fim de semana, Santo André vacinou 77 crianças do grupo prioritário entre sexta-feira e ontem. A aplicação segue hoje e o agendamento é obrigatório pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, local e horário da vacinação. “Mais um importante passo na imunização da nossa gente. Com a chegada da vacina infantil, Santo André iniciou a aplicação nas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência, além de indígenas e quilombolas. A vacina salva vidas e tem nos ajudado a resistir à pandemia”, ressaltou o prefeito Paulo Serra (PSDB).