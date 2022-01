Santo André ganha mural sobre game na Oliveira Lima

Na era em que o digital é a alternativa mais comum para que as empresas façam propaganda de seus produtos, a Microsoft resolveu seguir o caminho contrário e recorreu a método tradicional para promover o jogo Halo Infinity: um mural gigante de 42 metros de altura por 10 metros de largura pintado em prédio localizado em um dos pontos mais movimentados de Santo André, ao lado do calçadão da Rua Oliveira Lima. E como disse ao Diário Agnes Nakayama, gerente de marketing da Xbox na Microsoft Brasil, a intenção com uma ação tão monumental foi, literalmente, pensar grande.

“Quando pensamos nessa ação de comemoração de 20 anos da franquia de Halo e, para isso, precisaríamos de algo à altura (com trocadilho) para celebrar. Como o herói de Halo é o Master Chief, não poderia ser nenhum outro personagem. Além de ele também ser um personagem muito querido pelos fãs de Halo”, justificou Agnes. “Halo é uma franquia muito querida pelos fãs de Xbox no Brasil. Planejamos esse mural como uma ação pós-lançamento de Halo Infinite, e, como forma de agradecer o entusiasmo e o engajamento da nossa comunidade. Com seu público muito receptivo, o Brasil é um grande palco para os lançamentos de Xbox. Olhamos algumas opções e Santo André veio como uma boa sugestão, já que a cidade tem muitos prédios altos em pontos movimentados como o que acabamos selecionando”, emendou.

Mas este painel não é como um outdoor, composto por papel e cola. O responsável por sua produção foi o artista urbano e grafiteiro Marcelo Eco, que confessa: “Esse é o segundo maior painel que já pintei e o primeiro maior em detalhes. Foi executado somente em duas semanas por duas pessoas, eu e meu amigo Bart, que prestou assistência, e foi feito em tempo recorde pela complexibilidade. Uma ação intercalada entre dias chuvosos, sol forte e ventanias. Paramos somente nas comemorações de Natal e Ano-Novo. A técnica usada foi spray e tinta acrílica sobre a parede”, explicou ele.

A figura exposta na lateral do edifício andreense ilustra o personagem principal de Halo, o Master Chief, considerado no jogo “grande herói da humanidade e protagonista da franquia”. “Sua imagem é imediatamente reconhecida pelos fãs, o que o torna ideal para a ação”, disse Agnes Nakayama.

De acordo com o artista, houve dois elementos que o fizeram curtir ainda mais o desenvolvimento deste projeto: ser fã de games e poder realizá-lo em Santo André (mesmo sendo carioca de São Gonçalo). “O universo dos games marcou minha vida, tive os primeiros videogames, e sequencialmente com a chegada dos super gráficos dos fliperamas de jogos de luta, que foram um dos motivos da escolha do meu nome se chamar ECO, pois o nickname de assinatura dos fliperamas cabiam somente três dígitos. Sempre amei personagens e esse universo que converge com o ilustrativo e lúdico”, disse. “Fiquei muito feliz quando a Microsoft escolheu o Grande ABC para receber a arte. Tenho muito carinho por Santo André, participei de três encontros de graffiti na cidade, onde tenho grandes amigos e que, por coincidência, realizei desenhos nas edições do evento todos nessa linha tecnológica e científica. Tudo cooperou e conspirou para que fosse em Santo André”, complementou o artista urbano.

Gerente da Microsoft ressalta repercussão da obra

Quem passa pelo calçadão da Oliveira Lima ou pelas proximidades logo volta o olhar e aponta o celular para um registro do grandioso painel com o personagem Master Chief, de Halo Infinite, jogo recentemente lançado pela Microsoft. A obra do artista Marcelo Eco ganhou notoriedade na mídia e nas redes sociais, inclusive com direito a publicação do prefeito Paulo Serra (PSDB). Tais fatos são motivo de alegria para a desenvolvedora do game, como explica a gerente de marketing da Xbox na Microsoft Brasil, Agnes Nakayama.

“Pela repercussão que estamos vendo nas redes sociais, vemos que os fãs aprovaram o mural do Master Chief e temos muitos comentários positivos e agradecendo a atenção que estamos dando ao Brasil”, declarou ela, que falou sobre as novidades do jogo, disponível desde 8 de dezembro para Xbox, Xbox Game Pass, PC Game Pass e PC.

“Halo Infinite é o primeiro jogo da franquia pensado para a nova geração de consoles. Trata-se da maior e mais ampla experiência de Halo de todos os tempos, com novas mecânicas e armas. Além disso, ele continua a saga de Master Chief através do Zeta Halo. O título traz uma campanha que combina uma estrutura linear de missões, que será familiar para os fãs de longa data, com a exploração inédita da superfície expansiva do Zeta Halo. Além disso, Halo Infinite também possui vários recursos de acessibilidade e um modo multiplayer aberto para todos os jogadores nos consoles ou no computador. Nós gostaríamos de agradecer o carinho dos fãs brasileiros, pedir para continuarem a dividir conosco o amor pela saga Halo e convidar quem ainda não conhece o Master Chief a jogar este novo capítulo da franquia Halo”, finalizou Agnes.